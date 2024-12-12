Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk
Forbes Dergisi, “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini yayınladı. Listede dikkat çeken isimler var. Bu yıl Türkiye’den listeye giren tek isim Güler Sabancı oldu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen listenin birinci sırasında yer alırken, ikinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve dördüncü sırada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bulunuyor.
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