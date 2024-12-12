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Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk

Forbes Dergisi, “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini yayınladı. Listede dikkat çeken isimler var. Bu yıl Türkiye’den listeye giren tek isim Güler Sabancı oldu.

Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk - Sayfa 1

Forbes Dergisi geleneksel "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesini yayımladı.

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Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk - Sayfa 2

Listenin ilk dört sırasına siyaset sahnesinin önemli isimleri damgasını vurdu.

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Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk - Sayfa 3

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen listenin birinci sırasında yer alırken, ikinci sırada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, üçüncü sırada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve dördüncü sırada Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum bulunuyor.

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Forbes, dünyanın en güçlü 100 kadınını açıkladı: İşte listeye giren tek Türk - Sayfa 4

İş dünyası kategorisinde genel sıralamada beşinci olan GM CEO’su Mary Barra zirvede yer alıyor.

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