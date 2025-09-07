Forbes'un “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesine Türkiye’den sadece bir yer girdi!
Forbes’un Unforgettable Travel Company ile ortaklaşa hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesinde Türkiye’yi yalnızca Ortahisar temsil etti. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yer alan bu büyüleyici belde, 40. sıradan listeye girerek uluslararası ölçekte ilgi odağı haline geldi.
Kapadokya’nın uluslararası arenada elde ettiği bu başarıda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonu doğrultusunda kurulan Kapadokya Alan Başkanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürüttüğü etkili tanıtım çalışmaları önemli bir rol oynadı.
Doğal ve kültürel değerlerin korunmasını ön planda tutan bu çalışmalar, aynı zamanda bölgenin dünya genelindeki prestijini yükseltti.