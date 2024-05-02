Fotoğraflarla kritik zirve
Türkiye siyasetinin merakla beklediği görüşme gerçekleşti. Sekiz yıl sonra CHP'nin Genel Başkanı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. İki liderin görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapılmazken CHP kaynakları Erdoğan-Özel görüşmesinin olumlu ve verimli geçtiğini bildirdi.
Ankara 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’le görüştü.
AK Parti ve CHP genel başkanları arasında 2016’dan sonra ilk görüşme niteliği taşıyan zirve saat 16.04’te başladı.
CHP lideri Özel’i AK Parti Genel Merkezi önünde partinin başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel ve beraberindekiler karşılamanın ardından içeriye geçti.
Genel merkezin 8’inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşme saat 16.04’te başladı. İkili arasındaki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.
Özel, ziyaret sonrası açıklama yapmazken görüşmesi sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçti.