Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Lucas Digne kimdir? Lucas Digne hangi takımlarda oynadı?

2013 yılında yaz transferi döneminde L'Équipe'te çıkan habere göre; Galatasaray'ın €15 milyon karşılığında Digne'yi almak istediği iddia edildi. Ayrıca, Fransa U-20 formasıyla da FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da şampiyonluk yaşadı.