GARANTİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, Garanti BBVA neden girilmiyor? Online işlemlere erişim problemi

Downdetector ve birçok sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre Türkiye genelinde Garanti Mobil uygulaması ve internet sitelerinde erişim sorunları yaşanıyor. Para transferi gerçekleştirip uygulamada hesaplarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, hiçbir şekilde giriş yapamadıklarını bildirdi. Peki Garanti çöktü mü, neden girilmiyor?