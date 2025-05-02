GARANTİ MOBİL ÇÖKTÜ MÜ, Garanti BBVA neden girilmiyor? Online işlemlere erişim problemi
Downdetector tarafından paylaşılan raporlara göre Garanti Mobil uygulamasına erişim problemleri yaşanıyor. Peki Garanti çöktü mü, neden girilmiyor? Garanti Mobil’de “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz.” Uyarısı nedir ve Garanti BBVA neden girmiyor?
Türkiye’nin önde gelen bankacılık hizmetlerinden Garanti mobil uygulaması Garanti BBVA, son birkaç saattir erişim problemleriyle karşı karşıya.
Downdetector ve birçok sosyal medya kullanıcısının paylaşımına göre Türkiye genelinde Garanti Mobil uygulaması ve internet sitelerinde erişim sorunları yaşanıyor. Para transferi gerçekleştirip uygulamada hesaplarını kontrol etmek isteyen kullanıcılar, hiçbir şekilde giriş yapamadıklarını bildirdi. Peki Garanti çöktü mü, neden girilmiyor?
GARANTİ BBVA NEDEN GİRİLMİYOR?
Garanti’den henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada online işlemlere giriş yapamayanların sayısı artmaya başladı.