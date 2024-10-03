Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu babası ve annesi hakkında bilgiler! Hangi şirketlere sahipler

Cem Garipoğlu, 2009 senesinde Münevver Karabulut cinayeti ile gündeme gelmiş ve olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştır. Cem Garipoğlu, yargılanma sürecinde ceza almış, 2014 yılında ise cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermiştir. Ailesi de bu süreçte çeşitli davalarla gündeme gelmiştir. Bu noktada, "Garipoğlu ailesi kimdir, Garipoğlu Holding ne iş yapar? İşte Cem Garipoğlu babası Nida Garipoğlu ve annesi Makbule Garipoğlu kim" gibi sorular masaya yatırılmıştır. İşte Cem Garipoğlu aile üyeleri hakkındaki bilgiler: