Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu babası ve annesi hakkında bilgiler! Hangi şirketlere sahipler
Garipoğlu ailesi kimdir? Takvim yaprakları 2009 yılını gösterdiğinde Türkiye'de belki de o güne dek yapılmış en vahşi cinayet işlendi. Münevvet Karabulut, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Garipoğlu, cezaevine girdi ve bir ip ve poşet kullanarak intihar etti. Ancak bu ölüm de kimsenin içini soğutmadı. Yıllar sonra mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve DNA örneğinin alınmasına karar verdi. Peki Garipoğlu ailesi kimdir, Garipoğlu Holding ne iş yapar? İşte Cem Garipoğlu babası Nida Garipoğlu ve annesi Makbule Garipoğlu hakkında tüm merak ettikleriniz.
Cem Garipoğlu, 2009 senesinde Münevver Karabulut cinayeti ile gündeme gelmiş ve olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştır. Cem Garipoğlu, yargılanma sürecinde ceza almış, 2014 yılında ise cezaevinde intihar ederek yaşamına son vermiştir. Ailesi de bu süreçte çeşitli davalarla gündeme gelmiştir. Bu noktada, "Garipoğlu ailesi kimdir, Garipoğlu Holding ne iş yapar? İşte Cem Garipoğlu babası Nida Garipoğlu ve annesi Makbule Garipoğlu kim" gibi sorular masaya yatırılmıştır. İşte Cem Garipoğlu aile üyeleri hakkındaki bilgiler:
GARİPOĞLU AİLESİ KİMDİR?
Cem Garipoğlu, Türkiye’de Münevver Karabulut cinayetiyle gündeme gelen bir isimdir. Ailesi, olay sonrası oldukça dikkat çekmiş ve medyada yoğun şekilde yer almıştır. İşte Cem Garipoğlu’nun aile üyeleri ve haklarındaki bilgiler:
Mehmet Nida Garipoğlu (Baba): Garipoğlu ailesinin babasıdır. Cem Garipoğlu’nun cinayetten sonra kaçmasına yardım ettiği iddialarıyla yargılanmış ve ceza almıştır. Mehmet Garipoğlu, ailenin büyük sanayi kuruluşlarından olan Garipoğlu Holding'in sahiplerindendir.
Makbule Garipoğlu (Anne): Cem Garipoğlu'nun annesidir. Cinayet sonrası oğluna yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmış ve ceza almıştır. Makbule Garipoğlu, oğlunun teslim olmasından sonra medya önünde açıklamalar yapmış, fakat olaydan sonra daha sessiz bir profil sergilemiştir.