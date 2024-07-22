Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi
Türkiye'de gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Çanakkale ve İzmir'de hissedilen sarsıntılar, AFAD tarafından duyuruldu.
Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.
Gece boyunca Kahramanmaraş, art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler, bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu.
Şiddetleri düşük olmasına rağmen, depremlerin yere yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi.