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Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi

Türkiye'de gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Çanakkale ve İzmir'de hissedilen sarsıntılar, AFAD tarafından duyuruldu.

Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi - Sayfa 1

Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

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Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi - Sayfa 2

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.

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Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi - Sayfa 3

Gece boyunca Kahramanmaraş, art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler, bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu.

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Gece yarısı peş peşe depremler yaşandı, birçok ilden hissedildi - Sayfa 4

Şiddetleri düşük olmasına rağmen, depremlerin yere yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi.

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