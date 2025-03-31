Gençlerin en mutlu olduğu 10 ülke

Gallup, Oxford Wellbeing Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve WHR Editör Kurulu tarafından hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu’na göre, 30 yaş altındaki bireyler olan gençlerin en mutlu olduğu ülkeler belli oldu.

Raporda, Dünya Mutluluk Raporu’nun son 3 yılındaki verilerin ortalaması alınırken, Türkiye ilk 20’de yer almadı.

İşte 2024 yılında gençlerin mutlu olduğu ülkeler: