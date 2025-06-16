Göklerde üstünlük yarışı kızışıyor: Türkiye sürpriz bir sırada! En çok savaş uçağı hangi ülkede?

İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaş, dünya gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Dördüncü gününe giren çatışmalar, gözleri bir kez daha ülkelerin askeri güç dengelerine çevirdi. Özellikle hava gücü, modern savaşların en kritik belirleyicisi olarak öne çıkıyor.