Göklerde üstünlük yarışı kızışıyor: Türkiye sürpriz bir sırada! En çok savaş uçağı hangi ülkede?
İsrail ile İran arasındaki savaş, karşılıklı hava saldırılarıyla devam ederken, dünyada en çok savaş uçağına sahip ülkeler merak konusu oldu. Global Firepower tarafından yayınlanan son raporda, 2025 itibarıyla ülkelerin toplam askeri hava aracı sayıları açıklandı.
İran ile İsrail arasında 13 Haziran’da başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden savaş, dünya gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Dördüncü gününe giren çatışmalar, gözleri bir kez daha ülkelerin askeri güç dengelerine çevirdi. Özellikle hava gücü, modern savaşların en kritik belirleyicisi olarak öne çıkıyor.
Raporda sabit kanatlı ve döner kanatlı (helikopter) tüm askeri hava araçları dikkate alınırken; savaş jetleri, eğitim uçakları, nakliye uçakları, bombardıman uçakları ve özel görev uçakları da değerlendirmeye dahil edildi. Geliştirme aşamasında ya da siparişte olan uçaklar ise listeye yansıtılmadı.
İşte ülkelerın savaş uçakları sayısı...