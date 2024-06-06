Gören şaştı kaldı: Tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantar' 'İlk defa gördüm'
Bolu’nun Köroğlu Dağları’nda mantar toplayan bir vatandaşın bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı görenleri şaşırttı.
Dün sıcak havadan bunalarak Köroğlu Ormanları’nda doğayla iç içe vakit geçirmek için Raif Aksoy ailesiyle birlikte yüksek rakımdaki ormanlara çıktı. Ormanda mantar toplamak için gezen Aksoy, bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Yavaş yavaş kurumaya başlayan tepsi büyüklüğündeki mantarı gören Aksoy, hemen yanında bulunan bıçak yardımıyla mantarı kesti.
O anları sosyal medyada paylaşan Raif Aksoy, yüzlerce beğeni ve tepki aldı. Genellikle yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen ve ilk defa bu kadar büyük içi kızıl mantarı gören vatandaşlar şaşırdı.
İlk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüğünü söyleyen Raif Aksoy, şunları söyledi: