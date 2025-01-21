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  4. Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir?

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir?

Bolu’daki Grand Kartal otelde çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Peki yangının yaşandığı Grand Kartal otel kimin, sahibi kimdir ve nereli?

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir? - Sayfa 1

Türkiye, dün gece yangın faciasıyla yıkıldı. Bolu’da 21 Ocak gecesi başlayan yangın, saatlerce devam etti ve çok sayıda can aldı.

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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir? - Sayfa 2

Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre söz konusu yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybederken, 51 kişi ve bunlardan birinin de durumu ağır bir şekilde hastaneye yaralı olduğu açıklandı. Bununla birlikte otelin sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında.

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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir? - Sayfa 3

Peki Grand Kartal Otel sahibi kimdir, nereli ve kaç kaç yaşında?

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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir? - Sayfa 4


GRAND PARK OTEL KİMİN


Grand Kartal Otel’i inşa eden kişi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu.  Vefatından sonra ise oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül tarafından devralındı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak da görev yaptığı aktarılanlar arasında. 

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