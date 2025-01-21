Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir?
Bolu’daki Grand Kartal otelde çıkan yangında 66 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Peki yangının yaşandığı Grand Kartal otel kimin, sahibi kimdir ve nereli?
Türkiye, dün gece yangın faciasıyla yıkıldı. Bolu’da 21 Ocak gecesi başlayan yangın, saatlerce devam etti ve çok sayıda can aldı.
Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre söz konusu yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybederken, 51 kişi ve bunlardan birinin de durumu ağır bir şekilde hastaneye yaralı olduğu açıklandı. Bununla birlikte otelin sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında.