Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül kimdir?

Bakan Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre söz konusu yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybederken, 51 kişi ve bunlardan birinin de durumu ağır bir şekilde hastaneye yaralı olduğu açıklandı. Bununla birlikte otelin sahibinin kim olduğu da merak edilen konular arasında.