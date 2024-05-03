Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Başvuruları 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen, ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Green Card için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman sonuçlanacağı araştırılıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Green Card başvuru şartları nelerdir? Green Card avantajları neler? İşte detaylar...
Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçlarının 4 Mayıs 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
Green Card başvuru sonuçları nereden öğrenilecek?
Green Card başvuru sonuçları, http://dvprogram.state.gov sitesinden öğrenilebilecek.
Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilecek?
https://www.dvlottery.state.gov/ adresine girdikten sonra, 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanacak.
Green Card'ın avantajı nedir?
Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa bile ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.
Ayrıca, Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.