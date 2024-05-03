Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Green Card'ın avantajı nedir?

Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa bile ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur.

Ayrıca, Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.