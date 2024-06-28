Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir?
Türkiye, 2021’de FATF'ın ''gri liste''sine girdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi bugün güncelleyecek. Türkiye’nin ise gri listeden çıkması bekleniyor. Peki, gri liste nedir? Gri listede hangi ülkeler var? Türkiye neden gri listeye alındı? İşte detaylar…
Gri liste nedir?
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından küresel düzeyde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan listeye “gri liste” denir.
Listede yer alan ülkeler, uluslararası finansal sistemde daha yakın incelemeye tabi tutulur ve bu durum, söz konusu ülkelerin kara para aklamaya karşı daha etkin önlemler almasını teşvik etmeyi amaçlar.
Gri listede hangi ülkeler var?
Gri listede yer alan ülkeler şunlardır:
Bulgaristan
Burkina Faso
Kamerun
Hırvatistan
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Haiti
Jamaika
Kenya
Mali
Mozambik
Namibya
Nijerya
Filipinler
Senegal
Güney Afrika
Güney Sudan
Suriye
Tanzanya
Vietnam
Yemen
Türkiye ne zaman gri listeye girdi?
Türkiye 21 Ekim 2021 tarihinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye girdi.