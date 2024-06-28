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Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir?

Türkiye, 2021’de FATF'ın ''gri liste''sine girdi. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi bugün güncelleyecek. Türkiye’nin ise gri listeden çıkması bekleniyor. Peki, gri liste nedir? Gri listede hangi ülkeler var? Türkiye neden gri listeye alındı? İşte detaylar…

Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir? - Sayfa 1

Gri liste nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından küresel düzeyde kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz kalan ülkeleri belirlemek amacıyla oluşturulan listeye “gri liste” denir.

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Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir? - Sayfa 2

Listede yer alan ülkeler, uluslararası finansal sistemde daha yakın incelemeye tabi tutulur ve bu durum, söz konusu ülkelerin kara para aklamaya karşı daha etkin önlemler almasını teşvik etmeyi amaçlar.

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Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir? - Sayfa 3

Gri listede hangi ülkeler var?

Gri listede yer alan ülkeler şunlardır:

Bulgaristan

Burkina Faso

Kamerun

Hırvatistan

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Haiti

Jamaika

Kenya

Mali

Mozambik

Namibya

Nijerya

Filipinler

Senegal

Güney Afrika

Güney Sudan

Suriye

Tanzanya

Vietnam

Yemen

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Gri listede gözler bugün alınacak kararda! Gri liste nedir? - Sayfa 4

Türkiye ne zaman gri listeye girdi?

Türkiye 21 Ekim 2021 tarihinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle gri listeye girdi.

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