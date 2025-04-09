Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli'

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane" dedi.