  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli'

Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli'

Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremi yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yeri önemli" diyerek uyardı.

Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli' - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 9 Nisan Çarşamba günü saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

1 | 5
Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli' - Sayfa 2

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane" dedi.

2 | 5
Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli' - Sayfa 3

Deprem çevre illerde de hissedildi

Öte yandan deprem Erzincan ve çevre illerden de hissedildi.

3 | 5
Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli' - Sayfa 4

Depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Yeri önemli' diyerek uyardı.

4 | 5