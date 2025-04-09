Gümüşhane'de deprem oldu, Prof. Dr. Naci Görür uyardı: 'Yeri önemli'
Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremi yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yeri önemli" diyerek uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 9 Nisan Çarşamba günü saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane" dedi.
Deprem çevre illerde de hissedildi
Öte yandan deprem Erzincan ve çevre illerden de hissedildi.