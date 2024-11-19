Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı
Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis'te İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapatmıştı. Kapatılan cadde polisin müdahalesiyle açıldı.
Tiflis'in merkezinde muhalefet tarafından 17 Kasım gecesinden beri trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'ne gelen çok sayıda polis, yerel saat 07:00 sıralarında göstericilere yolu açmaları yönünde uyarı yaptı. Bu uyarı üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı.
Gösteri alanına gelen polisler ve Tiflis Belediyesi görevlileri, caddede göstericilerce kurulan çadırları kaldırdı.
Polis özel kuvvetleri ile tazyikli su araçlarının de hazır bulunduğu alanda caddenin temizlik çalışmaları yapıldı.
İlia Çavçavadze Caddesi'nden çekilen göstericiler, yakındaki Petre Melikişvili Caddesi'nde yürüyüş yaptı.