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  4. Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı

Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalifler, başkent Tiflis'te İlia Çavçavadze Caddesi'ni trafiğe kapatmıştı. Kapatılan cadde polisin müdahalesiyle açıldı.

Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı - Sayfa 1

Tiflis'in merkezinde muhalefet tarafından 17 Kasım gecesinden beri trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'ne gelen çok sayıda polis, yerel saat 07:00 sıralarında göstericilere yolu açmaları yönünde uyarı yaptı. Bu uyarı üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı.

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Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı - Sayfa 2

Gösteri alanına gelen polisler ve Tiflis Belediyesi görevlileri, caddede göstericilerce kurulan çadırları kaldırdı.

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Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı - Sayfa 3

Polis özel kuvvetleri ile tazyikli su araçlarının de hazır bulunduğu alanda caddenin temizlik çalışmaları yapıldı.

İlia Çavçavadze Caddesi'nden çekilen göstericiler, yakındaki Petre Melikişvili Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

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Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı - Sayfa 4

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu'na göre, seçimlerde yüzde 53,93 oy alan Gürcü Hayali Partisi, 150 koltuklu parlamentoda 89 milletvekilli ile temsil edilecek.

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