Gürcistan'da seçim sonuçlarına karşı çıkan göstericilerin kapattığı cadde açıldı

Tiflis'in merkezinde muhalefet tarafından 17 Kasım gecesinden beri trafiğe kapatılan İlia Çavçavadze Caddesi'ne gelen çok sayıda polis, yerel saat 07:00 sıralarında göstericilere yolu açmaları yönünde uyarı yaptı. Bu uyarı üzerine göstericiler geri çekilmeye başladı.