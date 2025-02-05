Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü
Türk futbol dünyası ve Sergen Yalçın'ın acı günü. Bir dönem antrenörlük de yapan Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Peki Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü.
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Tıpkı ağabeyi gibi hem futbol oynamış hem de antrenörlük yapmış olan Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Gürsoy Yalçın, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir. 22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğdu. Futbol kariyerine farklı kulüplerde devam eden Yalçın, Beşiktaş, Elazığspor, Petrolofisi, Edirnespor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda forma giydi.