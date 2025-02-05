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Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü

Türk futbol dünyası ve Sergen Yalçın'ın acı günü. Bir dönem antrenörlük de yapan Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Peki Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü.

Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü - Sayfa 1

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Tıpkı ağabeyi gibi hem futbol oynamış hem de antrenörlük yapmış olan Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

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Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü - Sayfa 2

Peki Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın kimdir, neden öldü ve kaç yaşında?

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Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü - Sayfa 3

Gürsoy Yalçın, ünlü Türk futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşidir. 22 Şubat 1977'de İstanbul'da doğdu. Futbol kariyerine farklı kulüplerde devam eden Yalçın, Beşiktaş, Elazığspor, Petrolofisi, Edirnespor, Beykozspor, Körfez SK, Ayazağaspor ve Pendikspor gibi takımlarda forma giydi.

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Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında ve neden öldü: Sergen Yalçın'ın acı günü - Sayfa 4

Öte yandan futbolculuk kariyerini 2001 yılında sonlandıran ve ardından Alanyaspor ile Beşiktaş altyapılarında çeşitli görevlerde bulunan Gürsoy, futbol dünyasında özellikle scout (oyuncu gözlemcisi) olarak biliniyordu.

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