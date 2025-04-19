Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı: Ankara, İstanbul, İzmir'de yağış var mı?
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi, yağış beklenen iller açıklandı. 19 ve 20 Nisan için uyarılarda bulunan Meteoroloji, üç büyük kentte beklenen hava durumunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-20 Nisan'da beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul ve İzmir'de hava açık, Ankara'da ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar batıda azalacak.
Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.