Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı: Ankara, İstanbul, İzmir'de yağış var mı?

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.