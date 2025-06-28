Hafta sonunda hava nasıl olacak? 9 il için sarı kodlu uyarı: İşte il il hava durumu
Marmara'nın güneyi ile kuzey ve kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte Marmara ve Ege'de fırtına alarmı verilen 9 il ve bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
9 KENT İÇİN "SARI" KODLU ALARM
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı alarmı verildi.
Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.
Öte yandan ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.