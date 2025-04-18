Haftasonu evde olacaklara kötü haber! İstanbul için uyarılar peş peşe yapıldı: Hemen önlem alın!

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre , İstanbul'un 21 ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Anadolu Yakasında 6 ilçe, Avrupa Yakasında 15 ile saatlerce sürece elekrik kesintisi ile karanlığa bürünecek.

İşte 19 Nisan cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...