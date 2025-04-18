Haftasonu evde olacaklara kötü haber! İstanbul için uyarılar peş peşe yapıldı: Hemen önlem alın!
Haftasonunu evde geçirmek isteyen İstanbulluları üzecek haberi BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu. 21 ilçede 9 saate kadar varacak elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı. Elektrik kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde yaşanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, bugün elektrikler ne zaman gelecek, cumartesi elektrik kesintileri" şeklinde araştırmaya başladı. İŞTE İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER...
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre , İstanbul'un 21 ilçesinde cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Anadolu Yakasında 6 ilçe, Avrupa Yakasında 15 ile saatlerce sürece elekrik kesintisi ile karanlığa bürünecek.
İşte 19 Nisan cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi programı...
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