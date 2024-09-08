Hakan Bayrakçı'nın SONAR şirketinden çarpıcı seçim anketi! Oy farkı herkesi ters köşe yaptı
Bir süredir erken seçim çağrıları muhalefetin gündeminde yer alırken Hakan Bayrakçı'nın SONAR araştırma şirketinden çarpıcı bir seçim anketi geldi. Oy farkını gören gözlerine inanamadı
Yaklaşık 1 buçuk yıl önce gerçekleşen genel seçimler, 6 ay önce gerçekleşen yerel seçimlerden sonra muhafalet kanadında ilk defa güçlü bir erken seçim gündemi oluştu. Son yerel seçimlerde İstanbul'daki oy oranın en yakın tahmin eden araştırma şirketlerinden Hakan Bayrakçı'nın SONAR'ı, Ağustos ayı seçim anketini yayınladı
Hakan Bayrakçı'nın SONAR araştırma şirketi, Türkiye'deki genel ve yerel seçimlerde en başarılı tahminleri yapan şirketlerin başında geliyor. Son olarak SONAR, Ağustos ayı seçim anketi araştırmasını yayınladı.
Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ankete göre, Cumhuriyet Halk Partisi, açık ara farkla ilk parti olarak çıktı. Aynı zamanda ilgili anketteki Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? sorularının cevapları da oldukça ilginçti. İşte SONAR araştırmanın güncel seçim anket sonuçları sizlerle:
Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo paylaşıldı. Buna göre partilerin sıralamaları ve oy farklı şu şekilde oluştu: