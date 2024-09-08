Hakan Bayrakçı'nın SONAR şirketinden çarpıcı seçim anketi! Oy farkı herkesi ters köşe yaptı

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ankete göre, Cumhuriyet Halk Partisi, açık ara farkla ilk parti olarak çıktı. Aynı zamanda ilgili anketteki Erken seçim yapılmalı mı?' ve 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz? sorularının cevapları da oldukça ilginçti. İşte SONAR araştırmanın güncel seçim anket sonuçları sizlerle: