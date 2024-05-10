Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir?
9 Mayıs perşembe gecesi A Milli Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncusu Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı "Baladın" belgeselinin galası gerçekleştirildi. ‘’Baladın’ ‘belgeseli Red Bull TV’de yayımlandı. Belgeselin yayımlanması ile Hande Baladın’ın hayatı, kariyerindeki başarıları araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Baladın kimdir? Kariyerindeki başarılar neler? İşte detaylar…
Hande Baladın kimdir?
Hande Baladın 1 Eylül 1997 yılında Kütahya’da doğdu. Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır.
Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi.
2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer aldı.
2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayınlanmıştır.
Kulüp başarıları
2016 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)
2017 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2021-22 CEV Kadınlar Kupası - Şampiyonluğu
2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği
2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)
Milli takım başarıları
2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği
2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü
2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonluğu
2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu
2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluğu