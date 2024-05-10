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Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir?

9 Mayıs perşembe gecesi A Milli Voleybol Takımı'nın ve Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncusu Hande Baladın’ın kariyerinin anlatıldığı "Baladın" belgeselinin galası gerçekleştirildi. ‘’Baladın’ ‘belgeseli Red Bull TV’de yayımlandı. Belgeselin yayımlanması ile Hande Baladın’ın hayatı, kariyerindeki başarıları araştırılmaya başlandı. Peki, Hande Baladın kimdir? Kariyerindeki başarılar neler? İşte detaylar…

Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir? - Sayfa 1

Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın 1 Eylül 1997 yılında  Kütahya’da doğdu. Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi.

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Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir? - Sayfa 2

2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası şampiyonu olan Türkiye kadın millî voleybol takımı kadrolarında yer aldı.

2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayınlanmıştır.

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Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir? - Sayfa 3

Kulüp başarıları

2016 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)

2017 CEV Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği 

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2021-22 CEV Kadınlar Kupası - Şampiyonluğu 

2022-23 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi İkinciliği 

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Şampiyonluğu- (Eczacıbaşı)

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Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir? - Sayfa 4

Milli takım başarıları

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü 

2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi İkinciliği 

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği 

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü 

2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonluğu

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu 

2023 Voleybol Dünya Kupası - Şampiyonluğu

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