Hande Baladın için çekilen "Baladın" belgeseli izleyiciyle buluştu! Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın 1 Eylül 1997 yılında Kütahya’da doğdu. Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi.