Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (2024 emekli banka promosyonları)
Milyonlarca emekli, bankaların emekli maaşı promosyonlarını merak ediyor. Promosyon ödemeleri için bankalar 1-31 Mart 2024 tarihine kadar başvuru kabul ediyor. Bazı bankalar emeklilere 15 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunmaya başladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte ayrıntılar
ING BANK
ING Bank emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek. ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor.
ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
YAPIKREDİ
1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;
3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;
7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;
10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını söz konusu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 10 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabilecek.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.
Tablo şu şekilde;
3.500 TL altı 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA emeklilere 8 bin 500 TL’ye varan hoş gelin paketi sunuyor. Garanti BBVA emeklilere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza bin TL bonus fırsatı, toplam 8 bin 500 TL promosyon sunuyor.
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024.
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3 bin 500 TL’ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 – 7 bin 500 TL arasında olan emeklilerimize 5 bin 250 TL, 7 bin 500 – 10 bin TL arasında olan emeklilere 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstünde olan emeklilere 7 bin 500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.
Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.