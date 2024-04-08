Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ödemeler 20 bin TL'yi aşar mı? İşte cevabı...
Bankaların emekli maaşlarından gelecek olan TL mevduatları için verdiği "Promosyon savaşları" kızıştı. Maaş promosyonundan faydalanmak isteyenler emekliler ise bankaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Promosyon ödemeleri 20 bin lirayı aşacak mı? Emeklilere promosyon ödemeleri daha ne kadar artacak? İşte ayrıntılar...
Özel ve kamu bankaların emekli promosyon tutarlarındaki rekabeti artarak devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi bankası da emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükselttiğini açıkladı. Peki promosyon ödemleri 20 bin lirayı aşar mı? İşte detaylar...
Milliyet'te yer alan habere göre; konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş anlattı. Kurtuluş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Cumhurbaşkanının açıklamaları ile bir promosyon yarışının başlayacağını öngörüyorduk. Açıklamalar promosyon yarışı için adeta start verdi. Promosyon yarışı içerisinde özel bankaların da yer alacağı ve kamu bankalarından daha yüksek promosyon verileceği bekleniyordu.
Kamu bankalarının açıkladığı rakama göre en düşük emekli maaşına ödenen promosyon 3 bin TL’den 8 bin TL seviyesine yükseltilmişti. Özel bankaların en düşük emekli maaşı için ödeyeceği promosyon tutarının 12 bin TL seviyesine çıkacağı kanaatindeyim. En yüksek promosyon ödemesi ise 18 bin TL’ye yükseldi.
‘18 BİN TL TAVAN RAKAM’
Emekliler 18 bin TL’lik promosyon anlaşması karşısında vakit kaybetmeden yeni sözleşme imzalamalılar. 18 bin TL’yi tavan rakam olarak değerlendiriyoruz. Kısa vadede promosyon ödemeleri 18 bin TL’nin üzerine çıkmayacaktır.