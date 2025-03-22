Hangi illerde kar yağacak? İlleri tek tek saydı: Meteoroloji'den kar yağışı ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu geneli ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile ilk saatlerde Sıvas çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.