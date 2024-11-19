Haritada az riskli bölge olarak görünüyor. Ama Hasan Sözbilir uyardı; Risk bilinenden fazla

‘BU ALANDA ÇOK SAYIDA FAY SAPTAMIŞTIK’

Hemşin-Rize depremi Karadeniz Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu Fayı arasında sıkışan Doğu Pontid yükselimiyle ilgili bir deprem niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2014-2018 yılında yaptığımız çalışmalarda Trabzon ile Rize arasında potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilecek fay hatları haritalamıştık. Bu bölgede gerek deniz kıyısı boyunca gerek deniz içinde ve gerekse de daha güneyde dağlık alanda çok sayıda fay saptamıştık." dedi.