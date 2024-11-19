Haritada az riskli bölge olarak görünüyor. Ama Hasan Sözbilir uyardı; Risk bilinenden fazla
AFAD tarafından hazırlanan deprem haritasında 4’üncü deprem bölgesi olarak görülen Rize’yi uyaran Jeoloji Mühendisi Sözbilir, “Deprem tehlikesinin bilinenden daha yüksek olduğu ve bölgenin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.
Önce Malatya ardından da Rize’de yaşanan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli değerlendirmelerde bulundu.
AFAD’ın hazırladığı deprem haritasına göre az riskli bölgeler arasında yer alan Karadeniz’in yeniden yeni verilerle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Sözbilir, meydana gelen depremin yeni fay hatlarının habercisi olabileceğini belirtti.
‘DİRİ FAY VARLIĞINI GÖSTERİYOR OLABİLİR’
Sözbilir, "15 Kasım'da saat 10.46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki Doğanşehir-Malatya depremi, artçı depremlerin komşu fayların tetiklenmesinde rol oynadığını göstermesi bakımından önemli. 4,7 büyüklüğündeki Hemşin (Rize) depremi de deprem tehlikesi göreceli düşük olan Doğu Karadeniz gibi bölgelerde de diri fayların varlığını göstermesi bakımından önemlidir." dedi.
‘BU ALANDA ÇOK SAYIDA FAY SAPTAMIŞTIK’
Hemşin-Rize depremi Karadeniz Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu Fayı arasında sıkışan Doğu Pontid yükselimiyle ilgili bir deprem niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2014-2018 yılında yaptığımız çalışmalarda Trabzon ile Rize arasında potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilecek fay hatları haritalamıştık. Bu bölgede gerek deniz kıyısı boyunca gerek deniz içinde ve gerekse de daha güneyde dağlık alanda çok sayıda fay saptamıştık." dedi.