Hastanelerde alımlar başladı! KPSS şartsız, mülakatsız… Hemşire, ATT, ambulans şoförü
Farklı şehirlerde farklı kadrolarda yapılacak personel alımları için düğmeye basıldı. Hastanelerde yapılacak alımlar kapsamında KPSS şartsız mülakatsız alım yapılacağı duyuruldu. İşte 2024 hastane personel alım detayları…
Yapılan son dakika açıklaması ile birlikte hastanelerde KPSS şartsız ve mülakatsız farklı kadrolarda alım yapılacağı duyuruldu. Farklı illerde gerçekleştirilecek alımlar kapsamında başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı vurgulandı. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı ve daha birçok farklı kadroda alım gerçekleştirilecek. İşte 2024 hastane personel alım detayları…
Personel alımları başladı
Son yıllarda işsizlik artış gösterirken vatandaşın yardımına koşan İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Hastanelerde personel alımı yapılacağı belirtilirken Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan son dakika açıklaması ile birlikte personel ve işçi alımı yapılacağı vurgulandı.
Hangi kadrolarda alım yapılacak?
İŞKUR bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımları için detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Farklı kadrolarda ve farklı şehirlerde alım yapılacağı belirtilirken alım yapılacak başlıca kadrolar şu şekildedir:
Temizlik Görevlisi
Hemşire
Hemşire Yardımcısı
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi
Hasta Danışmanı
Temizlik Görevlisi
Acil Tıp Teknisyeni
Ambulans şoförü