Hastanelerde alımlar başladı! KPSS şartsız, mülakatsız… Hemşire, ATT, ambulans şoförü

Yapılan son dakika açıklaması ile birlikte hastanelerde KPSS şartsız ve mülakatsız farklı kadrolarda alım yapılacağı duyuruldu. Farklı illerde gerçekleştirilecek alımlar kapsamında başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı vurgulandı. Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, aşçı ve daha birçok farklı kadroda alım gerçekleştirilecek. İşte 2024 hastane personel alım detayları…