  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı

Hatay'da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri önceki gün meydana gelen kuvvetli yağışın ardından sular altında kalarak zarar gördü.

Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Sayfa 1

Hatay’da pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, pazartesi gün boyunca devam etti. 

1 | 7
Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Sayfa 2

Yağışla birlikte derelerin debisi artarken dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı.

2 | 7
Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Sayfa 3

Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki tarım arazilerini de etkiledi. 

3 | 7
Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı - Sayfa 4

Dere yataklarının bozulmasıyla birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 kilometrelik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.

4 | 7