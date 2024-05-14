Hatay'da tarım arazileri sular altında kaldı
Hatay'da dere yataklarında arazileri bulunan çiftçilerin mahsulleri önceki gün meydana gelen kuvvetli yağışın ardından sular altında kalarak zarar gördü.
Hatay’da pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlar, pazartesi gün boyunca devam etti.
Yağışla birlikte derelerin debisi artarken dere yataklarında bulunan tarım arazileri sular altında kaldı.
Kuvvetli yağışlar Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'ndeki tarım arazilerini de etkiledi.
Dere yataklarının bozulmasıyla birlikte tarım arazileri adeta göle döndü. Mahalledeki 4 kilometrelik dere yatağında bulunan tarım arazilerindeki mahsul zarar gördü.