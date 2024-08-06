Hatice Akbaş’ın final maçı ne zaman, hangi kanalda? Boksör Hatice Akbaş kimdir?
Paris Olimpiyatlarında Hatice Akbaş, 54 kilo yarı finalinde rakibi Güney Koreli Im Ae-ji'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Peki, Hatice Akbaş’ın final maçı ne zaman? Boksör Hatice Akbaş kimdir? İşte detaylar…
Hatice Akbaş’ın final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Hatice Akbaş, 54 kilo yarı finalinde rakibi Güney Koreli Im Ae-ji'yi 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Milli boksör, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23:51’de TRT Spor ekranlarında finalde Çinli Yuan Chang ile karşı karşıya gelecek.
Hatice Akbaş kimdir?
2002 doğumlu Hatice Akbaş, Türk boksördür. 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. Günümüzde Fenerbahçe SK oyuncusudur.
Babası Kerem Akbaş'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına ilgi duymaya başladı, antrenörlüğünü de babası üstlendi. Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonluklarına sahip olan Akbaş, 2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 46 kilo seviyesinde Avrupa Şampiyonluğunu da ulaşırken, waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu kazanmıştı.
2021'de Fenerbahçe boks şubesine katıldı. Mart 2022'de Hırvatistan’da organize edilen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda Hırvat boksör Nikolina Cacic'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'de düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 yenerek altın madalya kazandı. Son 32 turunda Almanya adına yarışan Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ermeni Ekaterina Sycheva’yı, çeyrek finalde Bulgar Stanimira Petrova'yı; yarı finalde ise Taylandlı Preedakamon Tintabthai’yi 5-0'lık skorlarla yenerek finale çıkmıştı.
Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final müsabakasında Karadağlı Bojana Gojković'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Tunuslu Amel Chebbi’yi; çeyrek finalde İtalyan Sirine Charaabi’yi; yarı finalde ise Mısırlı Yomna Ayyad’ı 3-0'luk skorlarla yenerek finale çıkmıştı.