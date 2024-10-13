Meteoroloji uzmanı kışın geleceği zamanı açıkladı: Soğuklar soba yaktıracak
Dün yurt genelinde hissedilen sonbahar havası bugün de etkisini sürdürecek. Sıcaklık kuzey, iç ve batı kesimlerde 6 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, gelecek haftaya ilişkin hava sıcaklıkları konusunda kritik değerlendirmelerde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgeleri, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale’nin iç bölgeleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.