Meteoroloji uzmanı kışın geleceği zamanı açıkladı: Soğuklar soba yaktıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgeleri, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale’nin iç bölgeleri ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.