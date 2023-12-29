  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar

Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı. İşte hava, kara ve deniz alanında gerçekleştirilen projeler ve onlara dair bilinenler...

Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar - Sayfa 1

MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi

Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.

 

1 | 27
Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar - Sayfa 2

Yeni Altay Tankı

Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.

2 | 27
Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar - Sayfa 3

Yeni Nesil Fırtına Obüsü

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi.

 

3 | 27
Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar - Sayfa 4

KAPGAN

Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.

4 | 27