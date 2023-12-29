Hava, kara ve deniz... Türk savunma sanayisinde yıl boyunca yaşananlar
Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen projelerle 2023 yılında bir dizi ilke imza atıldı. İşte hava, kara ve deniz alanında gerçekleştirilen projeler ve onlara dair bilinenler...
MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi
Türk savunma sanayisi 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi kapsamında milli imkanlarla tasarlanıp üretilen MERTER Sırt Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz Sistemi'nin kabulleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine ilk teslimatı yapıldı.
Yeni Altay Tankı
Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen "Yeni Altay Tankı"nın testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimi gerçekleştirildi.
Yeni Nesil Fırtına Obüsü
Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli ateş destek unsurlarından Yeni Nesil Fırtına Obüsü'nün teslimatlarına devam edildi.
KAPGAN
Alanında önde gelen firmaların işbirliğiyle geliştirilen insansız kara aracı KAPGAN, sergilenmesinden kısa süre sonra araziye çıkıp ilk kez atış testi gerçekleştirdi.