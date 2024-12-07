Hava savunma sistemine sahip en güçlü 20 ülke tek tek açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Söz konusu tehlikeleri bertaraf etmek için tesirli bir savunma sağlamak adına hava savunma sistemleri, Bu tehditlere karşı etkili bir savunma sağlamak için hava savunma sistemleri, radar ve sensörlerle erken tespit, hedef analizi ve hızlı müdahale kabiliyetlere maliktir.