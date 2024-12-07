Hava savunma sistemine sahip en güçlü 20 ülke tek tek açıklandı: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
Günümüz teknolojisinde hava savunma sistemleri, bir ülkenin güvenliği, hakimiyeti ve taktiksel üstünlük bakımından hassas bir öneme sahiptir. Son yapılan savunma sanayi harcamalarına bakıldığında ülkelerin en çok hava savunma sistemlerine yatırım yapıyor Hiç de haksız değiller çünkü bunun bir nedeni var.
Savaşlar eskisi gibi değil. Modern dünyada savaş ve tehdit senaryonalarında, "Hava sahası ihlalleri, balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve seyir füzeleri" gibi farklı faktörler, ciddi tehlikeleri doğurmaktadır.
Söz konusu tehlikeleri bertaraf etmek için tesirli bir savunma sağlamak adına hava savunma sistemleri, Bu tehditlere karşı etkili bir savunma sağlamak için hava savunma sistemleri, radar ve sensörlerle erken tespit, hedef analizi ve hızlı müdahale kabiliyetlere maliktir.
Bilhassas entegre hava savunma sistemleri (IADS), birden fazla platformun (örneğin uçaksavarlar, füzeler ve elektronik harp sistemleri) iletişimiyle büyük çapta muhafaza sunar. Patriot, S-400 ve Iron Dome gibi sistemler, hem stratejik tesislerin hem de sivil nüfusun korunmasında büyük bir rol oynar.
Aynı zamanda, son sürüm hava savunma teknolojileri, caydırıcılık ortaya koyarak çatışmaların engellenmesine de yardımcı olur. Son zamanlarda artan asimetrik tehditler ve bölgeler arası güç dengeleri göz önünde bulundurulduğunda, tesirli bir hava savunma ağı kurmak, ulusal güvenliğin olmazsa olmaz bir faktörü durumuna gelmiştir.