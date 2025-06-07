Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C

Parçalı bulutlu