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  4. Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı bulutlu

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Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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