Hava sıcaklıkları 38 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu