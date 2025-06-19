Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 19 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık