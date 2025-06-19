  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 19 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşacak: Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8