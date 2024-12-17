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  4. Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 17 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8