Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu