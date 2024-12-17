Hava sıcaklıkları artacak... Meteorolojiden sis, pus ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 17 Aralık 2024 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu