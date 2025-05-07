Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu