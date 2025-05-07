Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Mayıs 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı bulutlu