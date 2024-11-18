Hava sıcaklıkları azalıyor: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı