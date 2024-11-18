Hava sıcaklıkları azalıyor: Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı