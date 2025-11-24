  1. Ekonomim
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğusu, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. İşte 24 Kasım 2025 il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den 32 il için sağanak yağış uyarısı! İşte il il tahminler... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Çorum, Samsun, Sinop, Amasya ve Mersin'de sağanak yağış bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

