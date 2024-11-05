Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu