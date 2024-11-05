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Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 5 Kasım 2024 Salı günü bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

1 | 8
Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

2 | 8
Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Hava sıcaklıkları düşüyor... Meteorolojiden heyelan, buzlanma ve don uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8