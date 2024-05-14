Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ, 26°C
Parçalı bulutlu
İZMİR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 16°C
Parçalı ve az bulutlu