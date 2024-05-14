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Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 19°C
Parçalı bulutlu

2 | 8
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 21°C
Parçalı bulutlu

3 | 8
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8