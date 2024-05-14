Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR, 21°C

Parçalı bulutlu