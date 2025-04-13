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  4. Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 13 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

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Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

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Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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