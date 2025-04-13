Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 13 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu