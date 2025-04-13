Hava sıcaklıkları ne zaman artacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu