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Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor: Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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