Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükseliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Edirne 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Denizli 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğususunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Adana 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.
Ankara 21°C
Parçalı bulutlu
Eskişehir 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya 17°C
Parçalı bulutlu