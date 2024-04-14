Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükseliyor

Akdeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğususunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) rüzgar bekleniyor.

Adana 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı