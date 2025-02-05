Hayvancılık Destek Paketi 2025: Başvuru şartları neler, ne kadar kredi veriliyor

Erdoğan, Kabine Toplantısı akabinde açıkladığı kararlarla Kırsalda Bereket ve Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartlarını gündeme taşıdı. Tarım ve hayvancılık sektöründe alınan yeni kararlar doğrultusunda, ilk kez hayvancılığa adım atacak genç ve kadın üreticilere yönelik özel destek paketi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, devlet, üreticilerin bir yıl boyunca aylık asgari ücret tutarı olan toplam 270 bin liralık hayvan bakım ve besleme giderini karşılayacak.