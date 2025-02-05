Hayvancılık Destek Paketi 2025: Başvuru şartları neler, ne kadar kredi veriliyor
Dün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından hayvancılık destek paketine ilişkin bazı gelişmeler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla tarım ve hayvancılıkta dev destek paketi hayata geçirildi. İlk kez hayvancılığa adım atacak genç ve kadın üreticilere 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği ile 1 yıllık 270 bin TL’lik hayvan bakım ve beslenme gideri devletten karşılanacak. İşte 2025 Hayvancılık Destek paketi başvuru şartları ve kredi detayları.
2025 yılı Hayvan Destek Paketi’ndek gelişmeler merak konusu. Binlerce kişi yeni kredi imkanları ve destek paketi için müjdeli bir açıklama beklerlen, 4 Şubat gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından bazı detaylar netleşti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı akabinde açıkladığı kararlarla Kırsalda Bereket ve Hayvancılığa Destek Projesi başvuru şartlarını gündeme taşıdı. Tarım ve hayvancılık sektöründe alınan yeni kararlar doğrultusunda, ilk kez hayvancılığa adım atacak genç ve kadın üreticilere yönelik özel destek paketi hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, devlet, üreticilerin bir yıl boyunca aylık asgari ücret tutarı olan toplam 270 bin liralık hayvan bakım ve besleme giderini karşılayacak.
Öte yandan üreticilere 2 yıla kadar geri ödemesiz kredi desteğinin yanı sıra, 3 veya 5 yıl vadeli sübvansiyonlu kredi seçenekleri de sunulacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Peki, tarım ve hayvancılık destek paketine başvuru süreci ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:
-Halihazırda faaliyette olan aile işletmelerinin yanı sıra ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar bu projeden istifade edebilecek.
-Proje kapsamında TİGEM işletmelerimizdeki gebe büyükbaş hayvanları, uygun maliyetlerde üreticilerimize vereceğiz.