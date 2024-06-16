Hayvanını terk edene ve başka yere bırakana ağır para cezası geliyor
Yasa teklifine göre öncelikle saldırgan ve kuduz riski taşıyan köpekler toplanacak. Rahabilite edilemeyen ve 1 ay içinde sahiplendirilmeyen köpeklere ötenazi uygulanacak. Hayvanını terk edene ve başka yere götürüp bırakanlara da ağır para cezaları uygulanacak...
AK Parti, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili düzenleme hazırlığında son viraja girdi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde AK Parti grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuyu tekrar görüştü.
Yasa çalışmasıyla ilgili son durumu soran Erdoğan’a, teklif yazım aşamasına geçildiği bilgisi verildi. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Erdoğan’a son hali sunulacak teklif metninin, AK Parti MYK toplantısında son bir kez daha değerlendirilmesi planlanıyor.
Yeni para cezaları geliyor
Milliyet’in ulaştığı bilgilere göre, teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları gündeme gelecek.
Buna göre, son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Bunların yanı sıra, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası da artırılarak, 50 bin TL’ye çıkarılacak.
Yasa teklifine göre “sahipsiz sokak hayvanı” tanımı yapılarak “köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması” belli hükümlere bağlanacak. Vatandaş tarafından şikâyet edilen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak.