Hayvanını terk edene ve başka yere bırakana ağır para cezası geliyor

Yeni para cezaları geliyor

Milliyet’in ulaştığı bilgilere göre, teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları gündeme gelecek.

Buna göre, son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Bunların yanı sıra, hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası da artırılarak, 50 bin TL’ye çıkarılacak.