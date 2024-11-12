Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...

"Ülkemiz açısından demografik verileri de TÜİK istatistikleri aracılığıyla ortaya çıkmaktadır.

Bu Kurumun son verilerine göre yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Önümüzdeki yıllarda nüfus artış hızının daha da kötüye gideceği hatta eksiye düşeceği realitesiyle karşı karşıyayız.