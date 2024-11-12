Hazırlıklara başlandı: Yeni sigorta sistemi mi geliyor? İşte ayrıntılar...
Türkiye, yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyaçlarına yönelik Almanya'dan esinlenilen sigorta modelini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Söz konusu sigorta sistemi, yaşlı yurttaşlara özel güvence sunacak.
Türkiye, yaşlanan nüfus ve artan bakım ihtiyaçlarına yönelik yeni bir sigorta sistemi uygulamaya başlıyor. Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, bugün köşesinde 'Hızla yaşlanan nüfus için "Bakım Sigortası" devreye giriyor!' başlıklı yazısında şu detaylara yer verdi:
"Ülkemiz açısından demografik verileri de TÜİK istatistikleri aracılığıyla ortaya çıkmaktadır.
Bu Kurumun son verilerine göre yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu. Önümüzdeki yıllarda nüfus artış hızının daha da kötüye gideceği hatta eksiye düşeceği realitesiyle karşı karşıyayız.
Bu durum nüfus artış hızında alarm düzeyinde olağanüstü düşüşlere işaret ederken beraberinde yaşlı nüfus ve bakım sorununu ortaya koymaktadır.
Yine TÜİK verilerine bakıldığında erkeklerde hayat süresi 76’ya yakın iken bu sayı kadınlarda 82’ye yaklaşmaktadır. Dolayısıyla ileri yaş düzeyinde nüfus hızla artırmaktadır. Hâl böyle iken bakıma muhtaç kişi sayısı her sene katlanarak artmaktadır.