Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi
Uçakta ölme riski 13,7 milyon bir. Ancak bu oran bile pek çok kişiyi korkutmaya yetiyor. Bu nedenle yolcular en güvenilir havayolu firmalarını tercih ediyor. Ancak sizin için çok daha iyi bir seçenek var. Hem güvenilir hem de ucuz olanları.
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde AirlineRatings.com verilerine dayanarak dünyanın en güvenilir havayolu şirketlerini sizler için derlemiştik. Şimdi de en güvenilir hem de düşük bütçeli havayolu şirketleri karşınızda.
Cep yakmaya başlayan uçak biletlerine rağmen o kadar para veremem diyen, güvenliğimden de feragat edemem diyenler için işte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi: