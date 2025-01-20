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Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi

Uçakta ölme riski 13,7 milyon bir. Ancak bu oran bile pek çok kişiyi korkutmaya yetiyor. Bu nedenle yolcular en güvenilir havayolu firmalarını tercih ediyor. Ancak sizin için çok daha iyi bir seçenek var. Hem güvenilir hem de ucuz olanları.

Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi - Sayfa 1

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde AirlineRatings.com verilerine dayanarak dünyanın en güvenilir havayolu şirketlerini sizler için derlemiştik. Şimdi de en güvenilir hem de düşük bütçeli havayolu şirketleri karşınızda.

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Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi - Sayfa 2

Cep yakmaya başlayan uçak biletlerine rağmen o kadar para veremem diyen, güvenliğimden de feragat edemem diyenler için işte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi:

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Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi - Sayfa 3

1. Hong Kong Express

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Hem güvenilir hem ucuz: İşte en güvenli 25 düşük bütçeli havayolu şirketi - Sayfa 4

2. Jetstar Group

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