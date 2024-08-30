Her gün gökyüzüne salınıyor: Meteoroloji balonları hava tahminlerinde nasıl bir rol oynuyor?

Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor.