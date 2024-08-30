Her gün gökyüzüne salınıyor: Meteoroloji balonları hava tahminlerinde nasıl bir rol oynuyor?
Türkiye'nin 9 noktasından her gün iki kez gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, uzmanların hava tahmini yapmalarına yardımcı oluyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünde görevli meteoroloji uzmanı İbrahim Temizgül, basınçtan dolayı balonların belirli noktada patladığını ve yeryüzüne düştüğünü belirterek, "Cihazı bulup, 'Bunu size getirelim mi? Tekrar kullanacak mısınız? gibi vatandaşlarımızın bizimle iletişimi olabiliyor." dedi.
Türkiye'de 9, dünyada da bine yakın noktada gökyüzüne salınan meteorolojik amaçlı balonlar, hava tahminlerinin yapılmasında uzmanların en önemli yardımcısı konumunda bulunuyor.
Meteoroloji balonları, atmosferin yüksek katmanlarındaki meteorolojik parametre değerlerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılıyor.
Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor.
Salındıktan 90 dakika sonra 35 kilometreye kadar yükselen balon, bir süre sonra basınç nedeniyle patlıyor.