Herkesin evinin altından geçen fay hattı güncellendi! Kamyonu dolduran bu illerden göç ediyor
Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından MTA diri fay hattı haritasını güncelledi. 'Evimin altından fay hattı geçiyor mu' diyenler haritayı yeniden inceledi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni diri fay hattı haritasına göre, büyük ölçüde değişiklikler meydana gelmese de yeni güncellemeler merak uyandırdı.
Özellikle Malatya'da 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından MTA diri fay hattı haritası verilerine göre vatandaşlar hem önlem almak istiyor hem de geleceğine karar veriyor
Bu çerçevede son yayınlanan güncel MTA diri fay hattı haritasına göre depreme en riskli iller ve en az riskli iller belli oldu. Risk seviyesi artan illerden göç başladı, en az riskli yerlerde fiyatlar uçtu
Türkiye, deprem kuşağında yer alıyor. Karadeniz'in bir bölümü ve bazı istisna iller dışında çoğu noktada deprem potansiyeli mevcut. Bu da Türkiye'yi deprem riski bulunan ülkeleri listesinde ilk sıralarda yer almasına yol açıyor.