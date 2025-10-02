Hile çok, fiyatlar yüksek: Araç ekspertiz fiyatları, doktor muayene ücretlerini geçti

Kilometre düşürme, sahte parça, pert kaydı olan araçlarla oynanarak piyasaya sürülmesi, kazalı birkaç aracın birleştirilip tek araç yapılması gibi birçok olumsuzluk yaşanıyor. Bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için alacağı aracı ekspertiz şirketine götürenler ise bazı firmalarda yeniden aldatılma riskiyle karşılaşıyor.