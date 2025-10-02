Hile çok, fiyatlar yüksek: Araç ekspertiz fiyatları, doktor muayene ücretlerini geçti
Gelişen ikinci el piyasasıyla birlikte artan ekspertiz firmaları eğitimsiz ustalardan fahiş fiyata, sahte rapora ve anlaşmalı usulsüzlüklere kadar birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Ücretler doktor muayene bedelleri kat kat aştı.
Türkiye’de ikinci el araç piyasası büyük bir hızla büyüyor. Yılda 8 milyon araç el değiştirirken, araçların belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığını değerlendiren ekspertiz firmaları da deyim yerindeyse her köşede açılmaya başlandı.
Kilometre düşürme, sahte parça, pert kaydı olan araçlarla oynanarak piyasaya sürülmesi, kazalı birkaç aracın birleştirilip tek araç yapılması gibi birçok olumsuzluk yaşanıyor. Bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için alacağı aracı ekspertiz şirketine götürenler ise bazı firmalarda yeniden aldatılma riskiyle karşılaşıyor.
KAYITSIZLIK ÇOK YÜKSEK
Ekspertiz sektörü içindeki denetimsizlik sebebiyle yeni riskler üretiliyor. Sektör temsilcileri MYK sertifikalı kurumsal firmaların ‘Uzman Otomotiv Teknisyeni/Eksperi’ belgesine sahip kişiler ile çalıştığını, ancak bu firmaların yanı sıra, “kapı önü ekspertizi” tabir edilen kayıt dışı yapılanmaların ve hileli rapor düzenleyen şirketlerin piyasayı riske attığı uyarısında bulunuyor.