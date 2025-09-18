Hükümet harekete geçti: Çalışan annelere destek geliyor! İşte aranan şartlar...
Son yıllarda kadın istihdamını artırıcı birçok tedbir hem mevzuatımıza girdi hem de uygulamaya geçildi. Kadınların iş hayatında yer almalarının önündeki engellerle ilgili düzenlemeler yapılıyor. Özellikle annelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirip aynı zamanda iş hayatında yer alacakları alanlar da oluşturuldu.
Kadın istihdamını teşvik edici birçok destek de uygulanmaya devam ediyor. İlave istihdama yapılan destekler eğer işe alınan kadın ise daha da artıyor, süresi uzuyor.
Bu desteklerden birisi de geçtiğimiz yıl devreye alınan KİPAP. Yani Kadın İstihdamı İçin pozitif Ayrımcılık Projesi, işe kadın ve anne alan işyerlerine önemli destekler sunuyor. Bu desteklerde özellikle anne olanlara yapılan ödemeler artırıldı.
İşte 157 bin 500 TL'yi bulan bu destekten yararlanma şartları...
Destekten kimler yararlanıyor?
KİPAP projesi çalışan kadınlar ve anneler için geliştirildi. Bu yüzden proje tamamen kadınlara yönelik uygulanıyor.